Τα αξιοθέατα κοντά στην πόλη των Τρικάλων

Στα Τρίκαλα της ιστορίας, του ποταμού Ληθαίου και των ποδηλάτων που ομορφαίνουν τους δρόμους και τα γραφικά στενά της πόλης, η μνήμη πρωταγωνιστεί. Εξίσου ιδιαίτερη ομορφιά και αξιοθέατα υπάρχουν και γύρω από την πόλη των Τρικάλων, όπως τα Μετέωρα, που είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988, η Καλαμπάκα φωλιασμένη στους βράχους των Μετεώρων, το πανέμορφο Καστράκι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείων Μανιταριών.

Τα Μετέωρα

Το σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων είναι ένα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατο, σπουδαίο αναρριχητικό πεδίο και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988. Οι πρώτοι ασκητές ήρθαν γύρω στο 1100 μ.Χ., από το Άγιο Όρος, για να μονάσουν στις σπηλιές των θεόρατων βράχων.



