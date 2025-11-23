5 σημεία για συναρπαστική θέα της γραφικής Μπρατισλάβα από ψηλά

Είναι γεγονός ότι όσο οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν και τα πλάνα για τις εξορμήσεις και τα ταξίδια των ημερών αυτών γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένα, τόσο μας έρχονται στο μυαλό σαν ιδανικοί προορισμοί πρωτίστως οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Και όχι άδικα, αφού φορώντας τα γιορτινά τους και οργανώνοντας άψογα τις τόσο ελκυστικές και συχνά παραμυθένιες, υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές τους, χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Τσεχία και η Ουγγαρία δεν απογοητεύουν ποτέ τη χριστουγεννιάτικη φαντασίωση των ονειρεμένων σκηνικών με την αυθεντική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τη δική της παραμυθένια ατμόσφαιρα διαθέτει -και όχι μόνο την εποχή αυτή- μια λιγότερο προβεβλημένη, αλλά γεμάτη θεαματικές εκπλήξεις κεντροευρωπαϊκή πρωτεύουσα: επίκεντρο του βασιλείου της Ουγγαρίας τον 16ο αιώνα, τόπος στέψης μοναρχών για σχεδόν 3 αιώνες, σταυροδρόμι επιρροών και με στρατηγική θέση που την καθιστά μία από τις ελάχιστες πρωτεύουσες της Ευρώπης που βρίσκονται τόσο κοντά στα σύνορα δύο διαφορετικών χωρών, η Μπρατισλάβα τυλίγεται με χριστουγεννιάτικη μαγεία κι υποδέχεται τις γιορτές στις τρεις παραδοσιακές υπαίθριες αγορές που στήνονται τα τελευταία 30 χρόνια με φόντο το κουκλίστικο, καλοδιατηρημένο ιστορικό της κέντρο.



