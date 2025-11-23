Χριστουγεννιάτικο ταξίδι σε 4 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Ταξιδεύουμε σε Εσθονία, Ελβετία, Γερμανία και Δανία και απολαμβάνουμε υπέροχο γιορτινό κλίμα, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα και ζεστό κόκκινο κρασί με μπαχαρικά.

Ταλίν

Η Παλιά Πόλη του Ταλίν μεταμορφώνεται την περίοδο των γιορτών σε ένα παραμυθένιο μέρος με φουλ χριστουγεννιάτικο ντεκόρ. Δυνατό κρύο, λαμπάκια, στολισμένες πλατείες και καταστήματα, χριστουγεννιάτικες αγορές, μεσαιωνικές εκκλησίες και γραφικά καλντερίμια κάνουν την πρωτεύουσα της Εσθονίας έναν πολύ καλό χριστουγεννιάτικο προορισμό.

Στην κεντρική πλατεία, την πλατεία του Δημαρχείου, δεσπόζει το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, μάλιστα οι Εσθονοί περηφανεύονται πως το πρώτο δημόσιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο τοποθετήθηκε στην ίδια πλατεία τον 15ο αιώνα. Ο στολισμός του δέντρου της πόλης δεν είναι μια απλή υπόθεση για τους Εσθονούς. Έχει μια παράδοση που ξεκινά από το 1441 και συνεχίζει μέχρι σήμερα με τον ίδιο ενθουσιασμό.



