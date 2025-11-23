Φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο για δύο στον Παρνασσό

Όταν μιλάμε για ρομαντικό φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στον Παρνασσό ουσιαστικά μιλάμε για το χωριά της Αράχωβας, της Αγόριανης και της Αμφίκλειας. Κάτι τα πλακόστρωτα στενά τους, κάτι τα πέτρινα σπίτια, οι προσεγμένοι ξενώνες και τα cozy καφέ κάνουν τα χωριά ιδιαίτερα ατμοσφαιρικά.

Η Αράχωβα και η Αμφίκλεια, απέχουν από την Αθήνα γύρω στις δύο ώρες και 10 λεπτά ενώ για την Αγόριανη θα χρειαστείτε περίπου ένα εικοσάλεπτο παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η πιο γρήγορη διαδρομή είναι αυτή από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας παίρνοντας την έξοδο για το χωριό Κάστρο.

Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε προσεχτικά τη διαμονή σας. Ιδανικά ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο θέλει τζάκι και θέα, αν δεν μπορείτε να τα έχετε και τα δυο επιλέξτε αυτό που για εσάς έχει μεγαλύτερη σημασία.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.