Βουργαρέλι: Στην καρδιά των Αθαμανικών Ορέων

Ο δρόμος που ελίσσεται από την Άρτα προς τα Τζουμέρκα, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Πενήντα οκτώ χιλιόμετρα ορεινής διαδρομής, και ξαφνικά, σε μία στροφή που κόβει την ανάσα, το Βουργαρέλι αποκαλύπτεται. Όχι ως ένα συμπαγές χωριό, αλλά ως μια πολιτεία απλωμένη, φωλιασμένη ανάμεσα σε δύο ελατοσκέπαστους λόφους που την αγκαλιάζουν σαν φύλακες αιώνων.

Κλείνεις τα μάτια και ακούς. Ο πρώτος ήχος που σε υποδέχεται δεν είναι ανθρώπινος. Είναι ο υπόκωφος, πανταχού παρών θόρυβος του νερού. Πηγές, ρέματα, οι διάσημες βρύσες του χωριού: ένα ηχητικό τοπίο που συνθέτει το υπόβαθρο της ζωής εδώ, στα 800 μέτρα υψόμετρο, όπου η φύση είναι ακόμα αρχέγονη και το νερό ρέει άφθονο.

Ο κώδικας της πέτρας

Περπατώ στα καλντερίμια που διασχίζουν το χωριό. Τα πετρόκτιστα σπίτια με τις κεραμοσκεπές ξεπροβάλλουν μέσα από το πυκνό πράσινο, και κάθε βήμα στο πλακόστρωτο μονοπάτι αντηχεί ιστορία. Η κεντρική πλατεία, σκιασμένη από γιγάντια πλατάνια, είναι εκεί που χτυπά η καρδιά του χωριού.



