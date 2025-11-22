Ισλανδία: Στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir η ιστορία της Γης συναντά την ιστορία των Βίκινγκς

Η τοποθεσία της πρώτης Βουλής των Βίκινγκς είναι και μια περιοχή με γεωλογικό ενδιαφέρον: διασχίζεται από το ρήγμα ανάμεσα στις τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Βόρειας Αμερικής, στο οποίο μάλιστα κάποιος μπορεί να καταδυθεί με ειδικό εξοπλισμό. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η επιφάνεια της γης, γεμάτη με ρωγμές -κάποιες, απύθμενου βάθους- που μαρτυρούν την έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Το μονοπάτι της εισόδου πλαισιώνεται από δύο πέτρινα τείχη. Μοιάζουν με ανθρώπινη κατασκευή αλλά είναι μια φυσική εξέλιξη της ραγδαίας αλλαγής της μορφολογίας του εδάφους σε αυτή την περιοχή της Ισλανδίας με την ασταμάτητη τεκτονική δραστηριότητα. Η εξήγηση είναι αρκετά απλή: στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 2004, που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Oxara, συναντούνται οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας. Μάλιστα στο μεταξύ τους ρήγμα, Silfra, μπορείς να καταδυθείς χωρίς δίπλωμα, με τον ειδικό εξοπλισμό και την καθοδήγηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.



