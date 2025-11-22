Μια νέα κατηγορία ταξιδιωτών αλλάζει τα δεδομένα στη Φιλοξενία με τις διατροφικές της επιλογές

Μία νέα πραγματικότητα αναδύεται σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και μπαρ, διεθνώς, καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες και καταναλωτές εμφανίζουν μειωμένη όρεξη λόγω των GLP-1 φαρμάκων. Τα φάρμακα αυτά ανήκουν σε μια νεότερη κατηγορία ορμονικών θεραπειών που μειώνουν σημαντικά την όρεξη. Δεν λειτουργούν ως παραδοσιακά «χάπια αδυνατίσματος», αλλά μιμούνται μία φυσική ορμόνη του οργανισμού, επιβραδύνοντας την πέψη και ενισχύοντας το αίσθημα κορεσμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί χρήστες καταναλώνουν πλέον πολύ μικρότερες ποσότητες φαγητού.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει «αξία», «μερίδα» και «εμπειρία» στο τραπέζι. Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται επηρεάζει άμεσα την εστίαση και τη φιλοξενία, καθώς ένα ολοένα και αυξανόμενο μέρος των πελατών τρώνε λιγότερο, παραγγέλνουν μικρότερες ποσότητες και επιλέγουν πιο «ελαφριές» εμπειρίες.





