Χριστούγεννα σε 5 χωριά της Στερεάς Ελλάδας

Όσο τα Χριστούγεννα και το μαγικό σερί των εορτών πλησιάζουν, το ενδιαφέρον για σύντομες χειμερινές αποδράσεις ανεβαίνει θεαματικά. Και σε αυτό το σκηνικό, λίγοι προορισμοί μπορούν να συγκριθούν με τα ελληνικά ορεινά χωριά, με τους φιλόξενους ξενώνες, το γιορτινό φαγητό που στέκεται ισάξια με καλοδουλεμένες ευρωπαϊκές κουζίνες και τα μικρά ιστορικά και φυσικά σημεία που γεμίζουν την ημέρα με ουσιαστικές εμπειρίες.

Παρακάτω, επιλέξαμε μερικά από τα γνωστά και αγαπημένα χωριά της Στερεάς Ελλάδας, τα οποία, από τις πλαγιές του Παρνασσού μέχρι τα ορεινά της Ευρυτανίας, συνεχίζουν να προσφέρουν ιδέες για αξέχαστες γιορτινές διακοπές.

Αγόριανη

Γνωστή και ως Επτάλοφος, η Αγόριανη είναι ένα όμορφο χωριό στις πλαγιές του Παρνασσού. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από την Αράχωβα και προσφέρει άμεση πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού.



