Πάνω από 31 εκατ. οι ξένοι επισκέπτες στο 9μηνο -Από ποιες χώρες καταγράφεται αύξηση αφίξεων
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 31,6 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 30,37 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου και διαμορφώθηκε σε 31,6 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 30,37 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία για τον τουρισμό που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,3% και η ταξιδιωτική κίνηση μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε επίσης κατά 4,3%. Κατά την περίοδο αυτή, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 18,89 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,3% και διαμορφώθηκε σε 12,71 εκατ. χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 5,6%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,1%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 4,84 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 1,71 εκατ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 7,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,95 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,3% και διαμορφώθηκε σε 4,06 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 5,6% σε 1,27 εκατ. ταξιδιώτες.
