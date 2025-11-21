Οι χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας: Γιορτινή λάμψη, ζεστό κρασί και κεράσματα

Υπάρχουν περισσότερες από 150 πόλεις σε όλη τη Γερμανία που έχουν παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές, με μακρά ιστορία. Μάλιστα πολλές από αυτές τις πόλεις έχουν περισσότερες από μία αγορές, όπως το Βερολίνο που διοργανώνει σχεδόν δεκάδες διαφορετικές χριστουγεννιάτικες αγορές. Κάποιες λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, ενώ κάποιες ανοίγουν μόνο για ένα Σαββατοκύριακο, και ενώ πολλές αποτελούν αυτόνομο ταξιδιωτικό προορισμό με αμέτρητους πάγκους, παγοδρόμια και μουσικά δρώμενα, κάποιες άλλες είναι περισσότερο ένα μέρος όπου φίλοι συναντιούνται μετά τη δουλειά για να απολαύσουν ένα ποτήρι ζεστό κρασί και ένα bratwurst, όση ώρα τα παιδιά κάνουν μια βόλτα στο καρουζέλ.

Η επίσκεψη σε χριστουγεννιάτικες αγορές περιλαμβάνει πάντα αρκετό περπάτημα και ορθοστασία, γι' αυτό προτιμήστε άνετα παπούτσια που στην περίπτωση της Γερμανίας θα πρέπει να είναι ζεστά και αδιάβροχα. Μην ξεχάσετε να πάρετε κασκόλ, γάντια και ένα ζεστό καπέλο, καθώς εδώ ο Δεκέμβριος είναι ιδιαίτερα ψυχρός. Και επειδή μπορεί κάλλιστα να συναντήσετε βροχή, φροντίστε να έχετε ένα καλό αδιάβροχο μαζί σας. Λάβετε υπόψη επίσης πως αρκετοί από τους πωλητές δέχονται μόνο μετρητά, γι' αυτό φροντίστε να έχετε μερικά ευρώ στην τσέπη σας.