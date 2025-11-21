Μια διαδρομή στην ενδοχώρα του Ηρακλείου: Αρχαίοι μύθοι, αμπέλια και μινωικά μνημεία
Μια διαδρομή στην ενδοχώρα του Ηρακλείου: Αρχαίοι μύθοι, αμπέλια και μινωικά μνημεία
Από το παραδοσιακό χωριό Σκαλάνι, στα μονοπάτια του μυθικού Γιούχτα και τέλος στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου
Η ενδοχώρα του Ηρακλείου συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την παράδοση, τη φύση και την αρχαιότητα, αποκαλύπτοντας τρεις διαφορετικές πτυχές της κρητικής ταυτότητας. Από το παραδοσιακό χωριό Σκαλάνι με τα μυρωδάτα αμπέλια και τα πετρόχτιστα σπίτια, στα μονοπάτια του μυθικού Γιούχτα που δεσπόζει πάνω από την πεδιάδα, και τέλος στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου σας γυρίζει πίσω στη μινωική εποχή.
Η διαδρομή αυτή είναι μια γοητευτική εξερεύνηση για κάθε επισκέπτη που θέλει να ανακαλύψει ένα αυθεντικό κομμάτι της Κρήτης.
Στάση στο χωριό Σκαλάνι
Η εκδρομή σας ξεκινά από το Σκαλάνι, ένα γοητευτικό χωριό λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Το χωριό ξεχωρίζει για τα παραδοσιακά του σπίτια, τα λιθόστρωτα στενά και τα αρχοντικά που φανερώνουν μέχρι και σήμερα τις εποχές ακμής και ευημερίας που έζησε κάποτε ο οικισμός.
