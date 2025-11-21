Road trip στην ανατολική Κρήτη: Παραθαλάσσιοι οικισμοί, εξωτικά φοινικοδάση και μινωικά ανάκτορα
Road trip στην ανατολική Κρήτη: Παραθαλάσσιοι οικισμοί, εξωτικά φοινικοδάση και μινωικά ανάκτορα
Τοπία που μοιάζουν εξωτικά, οικισμοί γεμάτοι ζωή αλλά και τόποι σημαδεμένοι από το πέρασμα της ιστορίας.
Ταξιδεύουμε στην πιο ατμοσφαιρική γωνιά της Κρήτης, το Λασίθι. Γοητεία που μαγεύει και αύρα αυθεντική: ο τόπος αυτός ανασαίνει μέσα από τον ρυθμό της θάλασσας, τα χωριά, τα δάση με τις συστάδες φοινίκων και τα μνημεία που αφηγούνται ιστορίες χιλιάδων ετών.
Στον ανατολικότερο νομό της Κρήτης, ο επισκέπτης βρίσκει έναν συνδυασμό που δύσκολα συναντάται αλλού: τοπία που μοιάζουν εξωτικά, οικισμούς γεμάτους ζωή αλλά και τόπους σημαδεμένους από το πέρασμα της ιστορίας. Εκεί στέκει ο Άγιος Νικόλαος, η πρωτεύουσα του νομού, απλωμένος γύρω από τη θρυλική λίμνη Βουλισμένη. Τα κρυστάλλινα νερά της καθρεπτίζουν αποσπάσματα της ελληνικής μυθολογίας, ενώ τα διάσπαρτα αγάλματα, όπως το περίφημο «Αρπαγή της Ευρώπης», μεταφέρουν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στον ανατολικότερο νομό της Κρήτης, ο επισκέπτης βρίσκει έναν συνδυασμό που δύσκολα συναντάται αλλού: τοπία που μοιάζουν εξωτικά, οικισμούς γεμάτους ζωή αλλά και τόπους σημαδεμένους από το πέρασμα της ιστορίας. Εκεί στέκει ο Άγιος Νικόλαος, η πρωτεύουσα του νομού, απλωμένος γύρω από τη θρυλική λίμνη Βουλισμένη. Τα κρυστάλλινα νερά της καθρεπτίζουν αποσπάσματα της ελληνικής μυθολογίας, ενώ τα διάσπαρτα αγάλματα, όπως το περίφημο «Αρπαγή της Ευρώπης», μεταφέρουν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα