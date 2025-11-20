Ελληνικός Tουρισμός: Θετικά μηνύματα για την εορταστική περίοδο και το 2026 -Οι προορισμοί που ξεχωρίζουν
Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για την εξαγωγή ασφαλών προβλέψεων σε σχέση με την πορεία του τουρισμού την επόμενη χρονιά τα πρώτα μηνύματα με βάση στοιχεία των απευθείας κρατήσεων μεμονωμένων ταξιδιωτών στις ιστοσελίδες των ελληνικών ξενοδοχείων είναι θετικά. Παράλληλα, ισχυρή ζήτηση καταγράφεται για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Επιπλέον, τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνουν την ανοδική τροχιά που διέγραψε τη φετινή χρονιά ο ελληνικός τουρισμός. Αναλυτικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις των ξένων τουριστών στη χώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 9% φθάνοντας τα 20,13 δισ. ευρώ από 18,47 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024 και 18 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2023. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
