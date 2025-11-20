Ταξιδεύοντας στο Νότιο Ηράκλειο: Mία διαδρομή γεμάτη αντιθέσεις και μνήμες
Από τις εύφορες εκτάσεις της Μεσαράς και τα μινωικά ανάκτορα μέχρι τα παράλια του Λιβυκού και τα απόκρημνα Αστερούσια Όρη
Με ξεχωριστή πολιτισμική φυσιογνωμία ο Νομός Ηρακλείου, στο κέντρο της Κρήτης, είναι ένας τόπος που συνδυάζει κάθε όψη του νησιού. Από τις εύφορες εκτάσεις της Μεσαράς και τα μινωικά ανάκτορα μέχρι τα παράλια του Λιβυκού και τα απόκρημνα Αστερούσια Όρη, τη νοτιότερη οροσειρά της Ελλάδας, οι εικόνες εναλλάσσονται με τρόπο εντυπωσιακό. Το Ηράκλειο του σήμερα συνυπάρχει με την ιστορία και τους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους.
Στη νότια μεριά του νομού στέκονται τα Αστερούσια Όρη. Η οροσειρά υψώνεται με την αυστηρή και άγρια μορφή της, σχηματίζοντας μια από τις πιο επιβλητικές περιοχές της Κρήτης. Βουνά άγονα, κρεμασμένα πάνω από το Λιβυκό Πέλαγος, εικόνες απόκοσμες και μια περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 με ανυπολόγιστη οικολογική και αρχαιολογική σημασία. Τα Αστερούσια Όρη έχουν ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια αξία αυτού του μοναδικού τόπου.
