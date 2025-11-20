Ανεξερεύνητοι Τόποι: Το Γεφύρι του Γκρέτσι, το κρυμμένο «θαύμα» του Πωγωνίου
Το γεφύρι βρίσκεται κάτω από τον οικισμό του Παλαιόπυργου, κρυμμένο σε μια χαράδρα που η φύση έχει σκεπάσει με βλάστηση.
Είμαστε μέσα σε δάσος βελανιδιών, 850 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, κάπου στα σύνορα με την Αλβανία, και ο κτηνοτρόφος που συναντάμε είναι η ζωντανή σύνδεση με το μνημείο που πάμε να δούμε. Ένα γεφύρι που οι πρόγονοί του χρηματοδότησαν πριν από δύο αιώνες και που παραμένει άγνωστο ακόμα και στους περισσότερους λάτρεις των ορεινών τοπίων της Ηπείρου.
Ένα ταξίδι στη σιωπή του δάσους
Το Γεφύρι του Γκρέτσι, δεν είναι αντίστοιχα γνωστό, όπως κάποια άλλα στο γειτονικό Ζαγόρι. Εμείς το γνωρίσαμε μέσω δύο ντόπιων. Οι Ανδρέας Γκέρτσος και Βασίλης Νατσίκος, από το γειτονικό Κεφαλόβρυσο, μας μεταφέρουν την προφορική ιστορία του τόπου.
