Ποδηλατώντας με τους προσκυνητές του Σαντιάγκο της Κομποστέλα
Ποδηλατώντας με τους προσκυνητές του Σαντιάγκο της Κομποστέλα
Η ποδηλασία είναι συνολικού μήκους 305 χλμ., διασχίζοντας 4 γαλλικούς νομούς, Lozère, Cantal, Aveyron και Lot.
Ίσως ο ωραιότερος (από πλευράς φυσικής ομορφιάς) παραποτάμιος ποδηλατόδρομος της Ευρώπης, δεκάδες μεσαιωνικά χωριά ανέγγιχτα από το πέρασμα του χρόνου και όχι λιγότερες από 5 τοποθεσίες από τη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, περιμένουν τον τυχερό αναβάτη που θα επιχειρήσει την ποδηλατική εκδρομή Aumont Aubrac –Cahors στη νοτιο-δυτική Γαλλία.
Η συγκεκριμένη ποδηλατική διαδρομή βασικά ακολουθεί τον ρου του πανέμορφου και μαιανδρώδη ποταμού Lot, που αν και ίσως λιγότερο γνωστός, έχει μήκος περίπου 485 χλμ. Πηγάζοντας από τα ορεινά του Massif Central και ακολουθώντας μια γενική πορεία από Ανατολικά προς Δυτικά, καταλήγει λίγο πριν το Bordeaux, όπου ενώνεται με τον επιβλητικό Garonne. Στο κομμάτι της ποδηλατικής διαδρομής ο κατάφυτος Lot δεν είναι πλωτός, κάτι που προσθέτει στην αίσθηση απομονωμένου και άγριου φυσικού τοπίου, αλλά και προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για kayaking και canoeing.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η συγκεκριμένη ποδηλατική διαδρομή βασικά ακολουθεί τον ρου του πανέμορφου και μαιανδρώδη ποταμού Lot, που αν και ίσως λιγότερο γνωστός, έχει μήκος περίπου 485 χλμ. Πηγάζοντας από τα ορεινά του Massif Central και ακολουθώντας μια γενική πορεία από Ανατολικά προς Δυτικά, καταλήγει λίγο πριν το Bordeaux, όπου ενώνεται με τον επιβλητικό Garonne. Στο κομμάτι της ποδηλατικής διαδρομής ο κατάφυτος Lot δεν είναι πλωτός, κάτι που προσθέτει στην αίσθηση απομονωμένου και άγριου φυσικού τοπίου, αλλά και προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για kayaking και canoeing.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα