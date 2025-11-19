«Εδώ ανακάλυψα τον ρυθμό της ζωής»: Η Τήνος της χορογράφου, Γεωργίας Ράπτη
Η καθημερινότητά μου στο νησί δεν είναι τελετουργική με την τυπική έννοια. Είναι όμως τελετουργικά ρυθμική.
Ζω πάνω από είκοσι χρόνια στην Τήνο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, με ρίζες στην Ευρυτανία και την Κρήτη. Όμως ο τόπος αυτός με υιοθέτησε και τον υιοθέτησα. Ήρθα να μείνω χωρίς δεύτερη σκέψη. Η απόφαση πάρθηκε φυσιολογικά, έκλεισε ένας κύκλος και άνοιξε ένας άλλος. Στο νησί αναγνώρισα μια πλευρά μου που ίσως πάντα ζητούσε χώρο. Η σύνδεσή μου με το υδάτινο στοιχείο μου αποκάλυψε όχι μία αλλά πολλές κρυμμένες πτυχές του εαυτού μου. Εδώ με βρήκα και απλώθηκα και αναζήτησα, ως σήμερα ακόμα αναζητώ και ακόμα ανακαλύπτω, και αυτό είναι μόνο καλό.
Η Τήνος δεν είναι μόνο εικόνες. Είναι ρυθμός. Είναι ο αέρας που σε ξεσκαρτάρει, το φως που δεν σε αφήνει να κρυφτείς, οι πλαγιές που σε βάζουν να δουλέψεις για να τις περπατήσεις. Σε αυτό τον τόπο αποφάσισα να αφοσιωθώ αποκλειστικά στον χορό, αφήνοντας την Αθήνα και στην Αθήνα την Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, που ασκούσα ως κύριο επάγγελμα.
