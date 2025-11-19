Road trip στο Νότιο Ρέθυμνο: Χωριά, μοναστήρια και παραλίες συνθέτουν ένα μωσαϊκό εμπειριών
Κάθε βήμα συνοδεύεται από την αύρα των αρχαίων πολιτισμών που πέρασαν από εδώ και άφησαν το στίγμα τους
Η Κρήτη φυλά μέρη κρυφά, με ιστορία περήφανη και υφή μοναδική. Όταν την επισκέπτεσαι, βουνά κακοτράχαλα σε καλωσορίζουν, διαυγή νερά και ατέρμονες αμμουδιές σε προσκαλούν για κολύμπι, ενώ φαράγγια και φοινικοδάση περιμένουν να τα εξερευνήσεις. Κάθε βήμα συνοδεύεται από την αύρα των αρχαίων πολιτισμών που πέρασαν από εδώ και άφησαν το στίγμα τους, διαμορφώνοντας το προφίλ της μεγαλονήσου.
Σε αυτή μας την επίσκεψη επιλέγουμε το Νότιο Ρέθυμνο, έναν προορισμό που συνδυάζει πολλά από τα πρόσωπα του νησιού, δίνοντας στον επισκέπτη μια μικρή αλλά κατατοπιστική γεύση του τι είναι η Κρήτη. Από παραδοσιακά χωριά και ιστορικά μνημεία μέχρι τοπία άγριας φυσικής ομορφιάς, η περιήγησή μας προσφέρει εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.
