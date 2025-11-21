Οδική διαδρομή στη ραχοκοκαλιά του Πάρνωνα
Οδική διαδρομή στη ραχοκοκαλιά του Πάρνωνα
Ένα οδοιπορικό 20 χιλιομέτρων που συμπυκνώνει την ιστορία, τη φύση και την αναγέννηση της ορεινής Ελλάδας.
Από τη Βαμβακού στις Καρυές και τον Άγιο Πέτρο, ένα οδοιπορικό 20 χιλιομέτρων που συμπυκνώνει την ιστορία, τη φύση και την αναγέννηση της ορεινής Ελλάδας. Στα 903 μέτρα υψόμετρο, κάπου στις πλαγιές του Πάρνωνα, το αδιανόητο συμβαίνει. Παιδικές φωνές. Καθισμένος στο «Βουρέικο», το εστιατόριο-καφέ που κάποτε ήταν παλιό σπίτι στη Βαμβακού Λακωνίας, ακούω έναν ήχο που αυτό το χωριό είχε να ακούσει τρεις δεκαετίες: παιδιά που παίζουν. Δίπλα μου, μια ομάδα νέων συζητά με ενθουσιασμό για κάποιο startup project. Στην πάνω γειτονιά του χωριού, βλέπω το ανακαινισμένο παλιό σχολείο που τώρα στεγάζει το V.Lab, ένα εργαστήριο τεχνολογίας. Αυτό δεν είναι το συνηθισμένο σκηνικό ενός ελληνικού ορεινού χωριού το 2025.
