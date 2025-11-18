Micro-stays: Η ταξιδιωτική τάση που γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής
Micro-stays: Η ταξιδιωτική τάση που γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής
Από Παρίσι μέχρι Τόκιο, τα ξενοδοχεία γκρεμίζουν το ιερό δόγμα του «μια διανυκτέρευση» και επανεφευρίσκουν τον χρόνο ως εμπειρία.
Η εικόνα του ταξιδιώτη που μπαίνει σε ένα δωμάτιο μόνο για να περάσει τη νύχτα, μοιάζει ήδη ξεπερασμένη. Η νέα γενιά των πολυτελών ταξιδιωτών, εκείνων που ζουν μέσα στα αεροδρόμια, στις οθόνες και στις μετακινήσεις, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη φιλοξενία αλλιώς, όχι ως «κατάλυμα», αλλά ως διάλειμμα. Έτσι γεννήθηκε το φαινόμενο των micro-stays, δηλαδή των διαμονών λίγων ωρών, που μετατρέπουν τον χρόνο σε ευελιξία και την παύση σε πολυτέλεια.
Από την ανάγκη στην εμπειρία
Η ιδέα δεν είναι καινούργια, εμφανίστηκε δειλά στα αεροδρόμια και στα business hotels, κυρίως για ταξιδιώτες με πολύωρα layovers ή επαγγελματίες σε συνεχή μετακίνηση. Όμως τα τελευταία χρόνια το micro-stay απομακρύνθηκε από την έννοια του «πρακτικού καταφυγίου» και πέρασε στην εποχή του σχεδιασμένου lifestyle.
Πλατφόρμες όπως οι ByHours, Dayuse και Recharge συνεργάζονται πλέον με πεντάστερα ξενοδοχεία σε μητροπόλεις όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, η Βαρκελώνη και το Ντουμπάι, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να επιλέξουν δωμάτιο για 3, 6 ή 12 ώρες, συχνά με πρόσβαση σε spa, πισίνα ή γεύμα fine dining.
