Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο συνέδριο του Travel.gr - Δείτε βίντεο
Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, το μέλλον του Τουρισμού της χώρας βρέθηκε στο επίκεντρο στο Συνέδριο του Travel.gr.
Το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία το συνέδριο του Travel.gr με τίτλο «Greece Talks 2025: The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».
Προκειμένου να συμμετέχουν σε μία σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από το μέλλον του τουρισμού, σε συνάρτηση με τις μεγάλες αλλαγές που έχει φέρει στις ζωές μας η εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης, στο συνέδριο έδωσαν το παρών μέλη της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην πρώτη συζήτηση που έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρεττανία μαζί με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιάννη Μπέζο. Θέμα αυτού του πρώτου πάνελ που «ζέστανε» ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα του συνεδρίου ήταν «Ο Σύγχρονος Ελληνικός Τρόπος Ζωής». Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ. Ο κ. Μπέζος σε εξαιρετικά χαλαρή και καλή διάθεση έφτασε από νωρίς στην αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου και μίλησε με στελέχη του Travel.gr πριν πάρει τη θέση του στην αίθουσα της Μεγάλης Βρεττανίας που σιγά-σιγά κατακλύστηκε από κόσμο.
