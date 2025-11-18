Η Βιέννη του ερμηνευτή, Αλέξανδρου Τζοβάνι
Η Βιέννη του ερμηνευτή, Αλέξανδρου Τζοβάνι
Η Βιέννη μου έδειξε ότι γίνεται να συνυπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης χωρίς διαχωρισμούς. Μου έμαθε να μην φοβάμαι το άγνωστο, με τα πολλά πρόσωπά της, από την αυθεντική αριστοκρατία ως την underground ζωή της.
Ήταν Φεβρουάριος του 2014 όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στην πόλη αυτή. Γεμάτος όνειρα αλλά και αγωνία για τις εισαγωγικές εξετάσεις μου στη σχολή μουσικής. Είχα κάνει μια συμφωνία με τον εαυτό μου. Δεν θα έφευγες από αυτή την πόλη αν δεν ένιωθες ολοκληρωμένος μουσικά. Τα επόμενα έξι χρόνια ήταν καθοριστικά για το ποιος καλλιτέχνης είμαι τώρα. Αυτή η πόλη με έθρεψε, με δυσκόλεψε, με ενέπνευσε.
Μου έμαθε τι είναι η αληθινή ευγένεια που πηγάζει από την παιδεία και όχι η φαινομενική καλοσύνη του «ευχαριστώ» και του «παρακαλώ». Μου έδειξε πως ο πολιτισμός είναι κάτι που εμπνέεται από δασκάλους, από ανθρώπους, από την ίδια την πολιτεία. Μου έδειξε ότι γίνεται να συνυπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης χωρίς διαχωρισμούς. Μου έμαθε να μην φοβάμαι το άγνωστο, με τα πολλά πρόσωπά της, από την αυθεντική αριστοκρατία ως την underground ζωή της.
Αυτή είναι η Βιέννη. Φεύγοντας από την πόλη και έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου στο τραγούδι, έκανα ακόμα μία συμφωνία με τον εαυτό μου. Να επιστρέφω ξανά και ξανά. Και να ΄μαι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μου έμαθε τι είναι η αληθινή ευγένεια που πηγάζει από την παιδεία και όχι η φαινομενική καλοσύνη του «ευχαριστώ» και του «παρακαλώ». Μου έδειξε πως ο πολιτισμός είναι κάτι που εμπνέεται από δασκάλους, από ανθρώπους, από την ίδια την πολιτεία. Μου έδειξε ότι γίνεται να συνυπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης χωρίς διαχωρισμούς. Μου έμαθε να μην φοβάμαι το άγνωστο, με τα πολλά πρόσωπά της, από την αυθεντική αριστοκρατία ως την underground ζωή της.
Αυτή είναι η Βιέννη. Φεύγοντας από την πόλη και έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου στο τραγούδι, έκανα ακόμα μία συμφωνία με τον εαυτό μου. Να επιστρέφω ξανά και ξανά. Και να ΄μαι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα