Η Βιέννη του ερμηνευτή, Αλέξανδρου Τζοβάνι

Η Βιέννη μου έδειξε ότι γίνεται να συνυπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης χωρίς διαχωρισμούς. Μου έμαθε να μην φοβάμαι το άγνωστο, με τα πολλά πρόσωπά της, από την αυθεντική αριστοκρατία ως την underground ζωή της.