Η Κίσσαμος πέρα από τον χάρτη: Ένα οδοιπορικό στην καρδιά της κρητικής ψυχής
Η ουσία του τόπου και η εξερεύνηση των στρωμάτων του χρόνου, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη οικολογική συνείδηση
Στη Δυτική Κρήτη, εκεί όπου οι βραχώδεις όγκοι των Χανίων συναντούν τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου και του Λιβυκού, απλώνεται μια περιοχή όπου η άγρια φύση και η βαθιά ιστορία συνυπάρχουν αρμονικά. Η Κίσσαμος, γνωστή για τις εμβληματικές της ακτές, κρύβει πίσω από το τουριστικό της πρόσωπο έναν κόσμο αυθεντικό, ανυπότακτο και διαχρονικό.
Το οδοιπορικό αυτό είναι αναζήτηση της ουσίας του τόπου, εξερεύνηση των στρωμάτων του χρόνου, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη οικολογική συνείδηση. Ο δρόμος, συχνά χωμάτινος και δύσβατος, γίνεται πέρασμα από το οικείο στο ανεξερεύνητο. Καθώς το τοπίο αλλάζει, αλλάζει και η αίσθηση του χρόνου, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο όπου ο ρυθμός της ζωής καθορίζεται από τη φύση και η κληρονομιά των αιώνων είναι παρούσα σε κάθε βήμα.
