Ένα διαμέρισμα προς πώληση στη Μεταμόρφωση
Επενδυτική ευκαιρία από το χαρτοφυλάκιο της doValue, για όσους αναζητούν κατοικία στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Η Μεταμόρφωση βρίσκεται στα όρια του βόρειου τομέα της πόλης, κοντά στην Εθνική οδό και σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το κέντρο. Η θέση της διευκολύνει τις μετακινήσεις, αφού συνδέεται άμεσα με βασικούς δρόμους της Αθήνας. Παραμένει μια περιοχή με ήρεμο ρυθμό, με γειτονιές που θυμίζουν παλιότερες εποχές, ενώ η συνεχής ανοικοδόμηση της δίνει μια πιο σύγχρονη εικόνα. Προσελκύει οικογένειες που αναζητούν έναν ανθρώπινο τόπο για να ζήσουν, αλλά και ανθρώπους που εξετάζουν την αγορά κατοικίας ως επένδυση. Η Μεταμόρφωση φαίνεται να κερδίζει σταθερά έδαφος ως επιλογή για όσους θέλουν μια πιο ισορροπημένη σχέση με την πόλη.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει ένα διαμέρισμα 81,97 τ.μ. προς πώληση στη Μεταμόρφωση που αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν να ζήσουν ή να επενδύσουν σε μια περιοχή με αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες.
