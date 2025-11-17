Ένα διαμαντένιο μυστήριο από τον βυθό: Το δαχτυλίδι του Τιτανικού λάμπει ξανά στο Λας Βέγκας
Σπάνιο εύρημα από το ναυάγιο του Τιτανικού εκτίθεται για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια στο Luxor Hotel & Casino.
Στο Λας Βέγκας, εκεί όπου το φως και το θέαμα σπάνια γνωρίζουν όρια, ένα νέο είδος λάμψης προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Η έκθεση TITANIC: The Artifact Exhibition στο Luxor Hotel & Casino παρουσίασε ένα μοναδικό εύρημα, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι που ανασύρθηκε από το ναυάγιο του Τιτανικού και εκτίθεται για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία.
Το πολύτιμο κόσμημα, με τρία ευρωπαϊκής κοπής διαμάντια, το κεντρικό σε σχήμα δάκρυ δύο καρατίων πλαισιωμένο από δύο στρογγυλά του ενός καρατιού, βρέθηκε το 1987, κατά την πρώτη αποστολή ανάδυσης αντικειμένων από τον βυθό, από την εταιρεία RMS Titanic Inc.
Η τσάντα που φύλαγε ένα μυστικό
Το δαχτυλίδι εντοπίστηκε μέσα σε μία δερμάτινη τσάντα, που είχε παραμείνει θαμμένη για 75 χρόνια στον πυθμένα του Ατλαντικού. Σύμφωνα με τους συντηρητές, η τσάντα πιθανότατα ανήκε σε έναν από τους ταμίες του πλοίου, οι οποίοι είχαν αναλάβει να φυλάξουν τα τιμαλφή των επιβατών κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, μια αποστολή που, όπως αποδείχθηκε, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
