Greece Talks: Όλα όσα έγιναν στο συνέδριο του Travel.gr -Οι ομιλίες και οι καινοτόμες ιδέες
Greece Talks: Όλα όσα έγιναν στο συνέδριο του Travel.gr -Οι ομιλίες και οι καινοτόμες ιδέες
Η διοργάνωση λειτούργησε ως σημείο συνάντησης για το επιχειρηματικό και δημιουργικό οικοσύστημα που συνθέτει το «brand Ελλάδα».
Το συνέδριο Greece Talks 2025 με τίτλο «The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, σε διοργάνωση του Travel.gr και του Πρώτου Θέματος. Η φετινή συνάντηση συγκέντρωσε ισχυρούς εκπροσώπους από τον χώρο του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας, του πολιτισμού και των τεχνών, επιβεβαιώνοντας ότι το συνέδριο έχει πλέον καθιερωθεί ως χώρος ουσιαστικού διαλόγου και συνάντησης ιδεών.
Στο συνέδριο παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με προσωπικότητες που διαμορφώνουν ενεργά την ελληνική και διεθνή ατζέντα. Η θεματική του Greece Talks εστίασε στο πώς η τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζει την ταυτότητα του ταξιδιού, τη φιλοξενία, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους προορισμούς και τη θέση της Ελλάδας στο νέο διεθνές περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στο συνέδριο παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με προσωπικότητες που διαμορφώνουν ενεργά την ελληνική και διεθνή ατζέντα. Η θεματική του Greece Talks εστίασε στο πώς η τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζει την ταυτότητα του ταξιδιού, τη φιλοξενία, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους προορισμούς και τη θέση της Ελλάδας στο νέο διεθνές περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα