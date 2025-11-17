Greece Talks: Πώς η Aρχιτεκτονική συνδέεται με το Tοπίο και την Κοινότητα
H Jette Cathrin Hopp μίλησε για την αρχιτεκτονική που αντλεί έμπνευση από το τοπίο και τις ανάγκες των ανθρώπων.
Η Jette Cathrin Hopp, Διευθύντρια Ανάπτυξης και Νέων Έργων της Snøhetta για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέβηκε στη σκηνή του Greece Talks την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, για να παρουσιάσει μια διαφορετική οπτική στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Μίλησε για τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, το τοπίο και τον σχεδιασμό, τονίζοντας το πώς ένα διεθνές γραφείο με παρουσία σε πολλές ηπείρους αντιλαμβάνεται τον ρόλο του στο δομημένο περιβάλλον. Από την αρχή της ομιλίας της τόνισε ότι η ουσία της αρχιτεκτονικής δεν βρίσκεται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά στη διαδικασία που το γεννά.
