Greece Talks: Η Alexandra Cousteau για τον νέο χάρτη των ωκεανών και τον ρόλο της Ελλάδας

Η συνιδρύτρια του οργανισμού Oceans 2050 και National Geographic Explorer, Alexandra Cousteau, ανέβηκε στη σκηνή του Greece Talks για να μιλήσει για τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα εποχή των ωκεανών. Ξεκίνησε σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει μια «μεγάλη, ζωντανή κοινότητα θάλασσας» και ότι η υγεία των θαλασσών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για το μέλλον της.

Αναφέρθηκε στη βαθιά προσωπική της σχέση με τη θάλασσα, από το «Καλυψώ», το θρυλικό σκάφος του παππού της Ζακ-Ιβ Κουστό, μέχρι τον σύζυγό της, λάτρη της ελληνικής φιλοσοφίας. «Σκέφτομαι πάντα τη σύνδεση με τη θάλασσα, που έχει ορίσει τον πολιτισμό σας, τη φιλοσοφία σας», είπε. Στη συνέχεια, μίλησε με σαφήνεια για τη μεγάλη απώλεια των τελευταίων δεκαετιών. «Από τότε που ο παππούς μου ξεκίνησε την εξερεύνηση των ωκεανών, έχουμε χάσει το μισό από τα είδη που βρίσκονταν στους ωκεανούς», επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τα στοιχεία αυτά, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αποκατάστασης. «Για καιρό, η συζήτηση αφορούσε τη διατήρηση. Όχι την αναπλήρωση. Μιλούσαμε για όσα χάθηκαν, όχι για τον πλούτο που μπορούμε να ξαναχτίσουμε».



