Greece Talks: Η νέα αρχιτεκτονική εμπειριών στη Φιλοξενία από τον Dr Alessandro Inversini

Ο Dr Alessandro Inversini, καθηγητής μάρκετινγκ στο EHL Hospitality Business School, άνοιξε την ομιλία του εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά του που συμμετείχε στο Greece Talks. Πριν όμως περάσει στις βασικές ιδέες, παρουσίασε συνοπτικά την ιστορία και τη φυσιογνωμία του EHL. Όπως σημείωσε, το EHL ιδρύθηκε το 1893 ως η πρώτη σχολή φιλοξενίας στον κόσμο. Φέτος, συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη δημιουργία του συλλόγου αποφοίτων, ενώ το 2022 η σχολή εγκαινίασε την ολοκαίνουργια πανεπιστημιούπολή της και υιοθέτησε τη νέα της ονομασία, EHL Hospitality Business School, ώστε να τονίσει την επιχειρηματική διάσταση του κλάδου.

Στη συνέχεια, ο Dr Alessandro Inversini παρουσίασε την κεντρική φιλοσοφία της σχολής: την ανθρωποκεντρικότητα. Όπως εξήγησε, η φιλοξενία έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση και αυτός ο πυρήνας παραμένει αμετάβλητος. Παρότι πρόκειται για σχολή φιλοξενίας, μόνο το 40% των αποφοίτων ακολουθεί παραδοσιακές θέσεις σε ξενοδοχεία. Το υπόλοιπο 60% απλώνεται σε άλλους τομείς όπου η διαχείριση σχέσεων και εμπειριών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.



