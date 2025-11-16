Greece Talks: Η νέα αρχιτεκτονική εμπειριών στη Φιλοξενία από τον Dr Alessandro Inversini
TRAVEL.GR

Greece Talks: Η νέα αρχιτεκτονική εμπειριών στη Φιλοξενία από τον Dr Alessandro Inversini

Η ενδιαφέρουσα ομιλία του στη σκηνή του Greece Talks με τίτλο: «Become a Transformative Hospitality Leader».

Greece Talks: Η νέα αρχιτεκτονική εμπειριών στη Φιλοξενία από τον Dr Alessandro Inversini

Ο Dr Alessandro Inversini, καθηγητής μάρκετινγκ στο EHL Hospitality Business School, άνοιξε την ομιλία του εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά του που συμμετείχε στο Greece Talks. Πριν όμως περάσει στις βασικές ιδέες, παρουσίασε συνοπτικά την ιστορία και τη φυσιογνωμία του EHL. Όπως σημείωσε, το EHL ιδρύθηκε το 1893 ως η πρώτη σχολή φιλοξενίας στον κόσμο. Φέτος, συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη δημιουργία του συλλόγου αποφοίτων, ενώ το 2022 η σχολή εγκαινίασε την ολοκαίνουργια πανεπιστημιούπολή της και υιοθέτησε τη νέα της ονομασία, EHL Hospitality Business School, ώστε να τονίσει την επιχειρηματική διάσταση του κλάδου.

Στη συνέχεια, ο Dr Alessandro Inversini παρουσίασε την κεντρική φιλοσοφία της σχολής: την ανθρωποκεντρικότητα. Όπως εξήγησε, η φιλοξενία έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση και αυτός ο πυρήνας παραμένει αμετάβλητος. Παρότι πρόκειται για σχολή φιλοξενίας, μόνο το 40% των αποφοίτων ακολουθεί παραδοσιακές θέσεις σε ξενοδοχεία. Το υπόλοιπο 60% απλώνεται σε άλλους τομείς όπου η διαχείριση σχέσεων και εμπειριών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης