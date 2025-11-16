Greece Talks: Το όραμα του Massimo Osanna για το σύγχρονο μουσείο -Μια νέα αντίληψη για την εμπειρία του επισκέπτη
Greece Talks: Το όραμα του Massimo Osanna για το σύγχρονο μουσείο -Μια νέα αντίληψη για την εμπειρία του επισκέπτη

Η ομιλία του Γενικού Διευθυντή Μουσείων του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού στη σκηνή του Greece Talks.

Greece Talks: Το όραμα του Massimo Osanna για το σύγχρονο μουσείο -Μια νέα αντίληψη για την εμπειρία του επισκέπτη

Στο συνέδριο Greece Talks που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ο Massimo Osanna, Γενικός Διευθυντής Μουσείων του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού, ανέδειξε μια σημαντική αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στον κόσμο των μουσείων. Μίλησε για μια «σιωπηλή επανάσταση», μια μετάβαση από τα μουσεία ως χώρους φύλαξης σε μουσεία που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την εμπειρία και τη συμμετοχή.

Στον πυρήνα της ομιλίας του βρέθηκε η ιδέα ότι το σύγχρονο μουσείο δεν αρκεί πλέον να διατηρεί τον θησαυρό του παρελθόντος. Καλείται να δημιουργεί σχέση, ευεξία, επαφή με το κοινό. Η επίσκεψη δεν μπορεί να παραμένει παθητική. Ο επισκέπτης γίνεται πρωταγωνιστής.

