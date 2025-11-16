Φθινοπωρινά Ιωάννινα: Ένα σύντομο ταξίδι στην «πρωτεύουσα της Ηπείρου»
Φθινοπωρινά Ιωάννινα: Ένα σύντομο ταξίδι στην «πρωτεύουσα της Ηπείρου»
Φύση, ιστορία και πολιτισμός με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα.
Τα Ιωάννινα, η εμβληματική πρωτεύουσα της Ηπείρου, είναι δικαίως η πρωτεύουσα του ελληνικού φθινοπώρου. Πόλη γραφική και παραδοσιακή, αλλά ταυτόχρονα μοντέρνα, προσφέρει ένα δυναμικό σύνολο εμπειριών που συνδυάζει φύση, ιστορία και γαστρονομία μέσα σε ένα ασυναγώνιστο φθινοπωρινό τοπίο. Οι βόλτες στον Μώλο της λίμνης, με θέα τα χρώματα της εποχής και τον συννεφιασμένο ουρανό, αρκούν για να ζήσει κανείς τη γλυκιά μελαγχολία του φθινοπώρου που πλησιάζει.
Η βόλτα στα Γιάννενα ξεκινά πάντα από τη λίμνη, το σημείο αναφοράς της πόλης. Από τη μία το Μιτσικέλι με τις επιβλητικές, άγριες πλαγιές του και από την άλλη η παλιά Καστροπολιτεία, με τα τείχη που έχουν σημαδευτεί από την υγρασία, συνθέτουν το γνώριμο σκηνικό της αγαπημένης πόλης της Ηπείρου. Απρόσμενη πινελιά αποτελεί το μικρό νησάκι της λίμνης, που μοιάζει σαν να έχει τοποθετηθεί επίτηδες στην άκρη των νερών, σε μικρή απόσταση από το Μιτσικέλι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η βόλτα στα Γιάννενα ξεκινά πάντα από τη λίμνη, το σημείο αναφοράς της πόλης. Από τη μία το Μιτσικέλι με τις επιβλητικές, άγριες πλαγιές του και από την άλλη η παλιά Καστροπολιτεία, με τα τείχη που έχουν σημαδευτεί από την υγρασία, συνθέτουν το γνώριμο σκηνικό της αγαπημένης πόλης της Ηπείρου. Απρόσμενη πινελιά αποτελεί το μικρό νησάκι της λίμνης, που μοιάζει σαν να έχει τοποθετηθεί επίτηδες στην άκρη των νερών, σε μικρή απόσταση από το Μιτσικέλι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα