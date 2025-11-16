Greece Talks: Τα 10 Mega Trends που διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών
Greece Talks: Τα 10 Mega Trends που διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών
«Στον κόσμο της ομοιομορφίας, η μεταμόρφωση είναι το απόλυτο στοιχείο διαφοροποίησης» -H ομιλία της Jenny Southan στο Greece Talks
Η Jenny Southan, ιδρύτρια και CEO της Globetrender -του κορυφαίου οργανισμού πρόβλεψης ταξιδιωτικών τάσεων παγκοσμίως, μοιράστηκε στη σκηνή του Greece Talks την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, το όραμά της για το πώς διαμορφώνεται το μέλλον των ταξιδιών και ποια είναι τα δέκα mega trends που θα καθορίσουν τη δεκαετία που έρχεται.
Ως futurist και δημοσιογράφος με εμπειρία σχεδόν 20 ετών στο ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, η Jenny Southan έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, «από ιστιοπλοΐα γύρω από ηφαιστειακά νησιά στην Ινδονησία μέχρι συμμετοχή σε ψυχεδελικό retreat στην Τζαμάικα».
