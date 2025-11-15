Greece Talks: Ο ρόλος του Design στη σύγχρονη ελληνική Φιλοξενία
TRAVEL.GR

Greece Talks: Ο ρόλος του Design στη σύγχρονη ελληνική Φιλοξενία

Όλα όσα συζητήθηκαν στο πάνελ με θέμα «Design, locality, and culture».

Greece Talks: Ο ρόλος του Design στη σύγχρονη ελληνική Φιλοξενία

Στο πάνελ με τίτλο Design, locality and culture, η Κάλια Κωνσταντινίδου, Group Executive Officer του ομίλου Empiria, και ο Stijn Oyen, Managing Director των Design Hotels, συζήτησαν στη σκηνή του Greece Talks την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, πώς ο σύγχρονος σχεδιασμός μπορεί να συνδέεται ουσιαστικά με τον τόπο, την κουλτούρα και τον ρυθμό ζωής που τον περιβάλλει.

Η κουβέντα επικεντρώθηκε στη σχέση του design με την ελληνική φιλοξενία και στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούν σήμερα ουσιαστικές εμπειρίες. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι ανάγκες των νεότερων γενεών επισκεπτών, η σημασία της αυθεντικότητας και της συναισθηματικής σύνδεσης, καθώς και το πώς η ισορροπία ανάμεσα στον σκοπό και το επιχειρηματικό αποτέλεσμα διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού hospitality.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης