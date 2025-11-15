Greece Talks: Ο ρόλος του Design στη σύγχρονη ελληνική Φιλοξενία
Όλα όσα συζητήθηκαν στο πάνελ με θέμα «Design, locality, and culture».
Στο πάνελ με τίτλο Design, locality and culture, η Κάλια Κωνσταντινίδου, Group Executive Officer του ομίλου Empiria, και ο Stijn Oyen, Managing Director των Design Hotels, συζήτησαν στη σκηνή του Greece Talks την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, πώς ο σύγχρονος σχεδιασμός μπορεί να συνδέεται ουσιαστικά με τον τόπο, την κουλτούρα και τον ρυθμό ζωής που τον περιβάλλει.
Η κουβέντα επικεντρώθηκε στη σχέση του design με την ελληνική φιλοξενία και στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούν σήμερα ουσιαστικές εμπειρίες. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι ανάγκες των νεότερων γενεών επισκεπτών, η σημασία της αυθεντικότητας και της συναισθηματικής σύνδεσης, καθώς και το πώς η ισορροπία ανάμεσα στον σκοπό και το επιχειρηματικό αποτέλεσμα διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού hospitality.
