H Iωάννα Δρέττα στο Greece Talks: Το νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η ανανέωση της πολιτιστικής μας εικόνας
Η ομιλία της Πρόεδρου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Greece Talks.
Ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο ένα κεφάλαιο της ταυτότητας της χώρας, αλλά και το στρατηγικό της πλεονέκτημα. Η Ιωάννα Δρέττα, Πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, CEO της Reds του Ομίλου Ellaktor και Πρόεδρος της Marketing Greece, με μια ομιλία που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με το τουριστικό προϊόν, τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και το νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που ήδη παίρνει μορφή, έθεσε στη σκηνή του Greece Talks την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ένα ερώτημα: Πώς μπορεί ο πολιτισμός να ενσωματωθεί στην εμπειρία του επισκέπτη και να αναβαθμίσει τη θέση της χώρας στον κόσμο. Η τοποθέτησή της άνοιξε μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον, τις συνεργασίες που απαιτούνται και τον ρόλο που θα κληθεί να παίξει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια στη διεθνή σκηνή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr