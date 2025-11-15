H Iωάννα Δρέττα στο Greece Talks: Το νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η ανανέωση της πολιτιστικής μας εικόνας

Ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο ένα κεφάλαιο της ταυτότητας της χώρας, αλλά και το στρατηγικό της πλεονέκτημα. Η Ιωάννα Δρέττα, Πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, CEO της Reds του Ομίλου Ellaktor και Πρόεδρος της Marketing Greece, με μια ομιλία που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με το τουριστικό προϊόν, τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και το νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που ήδη παίρνει μορφή, έθεσε στη σκηνή του Greece Talks την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ένα ερώτημα: Πώς μπορεί ο πολιτισμός να ενσωματωθεί στην εμπειρία του επισκέπτη και να αναβαθμίσει τη θέση της χώρας στον κόσμο. Η τοποθέτησή της άνοιξε μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον, τις συνεργασίες που απαιτούνται και τον ρόλο που θα κληθεί να παίξει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια στη διεθνή σκηνή.





Στην ομιλία της με τίτλο How Culture Shapes the Global Identity of Greece, η Ιωάννα Δρέττα έθεσε στο επίκεντρο το πώς ο πολιτισμός μπορεί να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της χώρας διεθνώς. Ξεκίνησε θυμίζοντας μια πρωτοβουλία που είχε υλοποιήσει πριν από λίγα χρόνια μαζί με τον Chief Product Officer, Φώτη Τσιμέλα. Ζήτησαν τότε από πενήντα δημιουργικούς Έλληνες να αποτυπώσουν σε μια αφίσα τι σημαίνει για εκείνους «Ελλάδα». Το αποτέλεσμα έφερε στην επιφάνεια μια πιο βαθιά αλήθεια. Το ελληνικό καλοκαίρι, χωρίς να αποτελεί ζητούμενο του brief, εμφανίστηκε σχεδόν παντού, αποδεικνύοντας πως είναι οργανικό κομμάτι της ταυτότητάς μας.