4 οινοποιεία στους πρόποδες του Ολύμπου

Ένα οινικό οδοιπορικό στους πρόποδες του Ολύμπου. Τέσσερις διαφορετικές ιστορίες του πολιτισμού του κρασιού από τέσσερις εκπροσώπους του. Κυριολεκτικά στις τέσσερις γωνιές των παρυφών του βουνού των Θεών. Και μόνο οι διαδρομές μέχρι να φτάσει κάποιος τις πόρτες αυτών των οινοποιείων, τον φέρνουν κοντά στο φυσικό κάλλος, την πλούσια ποικιλία των εδαφών, την ατέλειωτη εναλλαγή εικόνων, τη γνωριμία με τους ανθρώπους μιας περιοχής της Ελλάδας η οποία φανερώνει μια πλευρά της ζωής στην επαρχία πιο συναρπαστική, γευστική και ευγενικά εξωστρεφή.



