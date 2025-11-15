O Κώστας Βαρώτσος στο Greece Talks: Πώς ένα έργο γίνεται διεθνές
O Κώστας Βαρώτσος στο Greece Talks: Πώς ένα έργο γίνεται διεθνές
Όσα συζήτησε με την culture editor, Τίνα Μανδηλαρά, στη σκηνή του Greece Talks.
UPD:
Ο Κώστας Βαρώτσος έκλεισε το Greece Talks 2025 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, με μια συζήτηση που επανέφερε στο προσκήνιο τον ρόλο της τέχνης στη δημόσια σφαίρα και στη συλλογική ταυτότητα. Στη συζήτησή του με την culture editor, Τίνα Μανδηλαρά, μίλησε για τη σχέση τόπου και δημιουργίας, για τη διαδρομή των έργων του σε Ελλάδα και εξωτερικό και για το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει φωνή μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μέσα από τις τοποθετήσεις του αναδείχθηκαν οι αγωνίες, οι μεταβάσεις και οι πολιτισμικές ισορροπίες που διαμορφώνουν τόσο τα έργα όσο και την εποχή.
Ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το θέμα είναι πώς μπορεί η τέχνη να γίνει διεθνής. Πώς ένα έργο που δημιουργείται σε έναν συγκεκριμένο τόπο μπορεί να αποκτήσει διεθνή υπόσταση. Το πώς λειτουργεί ένα έργο μέσα σε έναν δημόσιο χώρο παραμένει μυστήριο. Δεν ξέρουμε γιατί η Μόνα Λίζα έγινε διάσημη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και μπορεί να δημιουργηθεί ολόκληρη μυθολογία γύρω από ένα έργο. Κατά τη γνώμη μου, το πραγματικά διεθνές έργο είναι αυτό που παραμένει τοπικό, επειδή βγαίνει μέσα από μια πολιτισμική διαστρωμάτωση. Όταν ένα έργο καταφέρει να εκφράσει μία κοινωνία, γίνεται αυτόματα και διεθνές, γιατί είναι η φωνή αυτής της κοινωνίας στον πλανήτη. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα κινήματα της τέχνης ήταν πάντοτε συνδεδεμένα με τον τόπο που τα γέννησε. Στη συνέχεια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα περισσότερα έργα μου γεννιούνται σε έντονες καταστάσεις. Τότε υπήρχε μια διαφορετική Ελλάδα από τη σημερινή. Ένιωθα ότι η χώρα μάζευε τα κομμάτια της. Η Ελλάδα είναι ένα σύνολο θραυσμάτων που κάθε τόσο επιχειρεί να ξανασταθεί, να πάρει μια νέα ταχύτητα. Ένα έργο, ανάλογα με την εποχή που ζούμε, παίρνει άλλον ρόλο. Ο κόσμος της πόλης αγκάλιασε τον «Δρομέα» και ταυτίστηκε μαζί του, γιατί αισθανόταν σαν αυτόν. Το σύστημα της τέχνης, επειδή το έργο δεν είχε αναφορά σε κάποιο διεθνές κίνημα, επιτέθηκε. Όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι, το φοβάσαι και επιτίθεσαι. Τώρα τα έχουμε βρει με το σύστημα της τέχνης. Ο πολιτισμός πάντα μαζεύει τα κομμάτια του. Από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους υπάρχει μια διαρκής αγωνία αυτοπροσδιορισμού. Έπρεπε να επαναπροσδιοριστούμε πολιτισμικά, να δούμε ποιοι είμαστε, πού πατάμε και πού πάμε. Αυτό το βλέπουμε στη γενιά του ’30 αλλά και σε όλες τις επόμενες γενιές. Η ταυτότητα είναι πολύ σημαντική».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το θέμα είναι πώς μπορεί η τέχνη να γίνει διεθνής. Πώς ένα έργο που δημιουργείται σε έναν συγκεκριμένο τόπο μπορεί να αποκτήσει διεθνή υπόσταση. Το πώς λειτουργεί ένα έργο μέσα σε έναν δημόσιο χώρο παραμένει μυστήριο. Δεν ξέρουμε γιατί η Μόνα Λίζα έγινε διάσημη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και μπορεί να δημιουργηθεί ολόκληρη μυθολογία γύρω από ένα έργο. Κατά τη γνώμη μου, το πραγματικά διεθνές έργο είναι αυτό που παραμένει τοπικό, επειδή βγαίνει μέσα από μια πολιτισμική διαστρωμάτωση. Όταν ένα έργο καταφέρει να εκφράσει μία κοινωνία, γίνεται αυτόματα και διεθνές, γιατί είναι η φωνή αυτής της κοινωνίας στον πλανήτη. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα κινήματα της τέχνης ήταν πάντοτε συνδεδεμένα με τον τόπο που τα γέννησε. Στη συνέχεια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα περισσότερα έργα μου γεννιούνται σε έντονες καταστάσεις. Τότε υπήρχε μια διαφορετική Ελλάδα από τη σημερινή. Ένιωθα ότι η χώρα μάζευε τα κομμάτια της. Η Ελλάδα είναι ένα σύνολο θραυσμάτων που κάθε τόσο επιχειρεί να ξανασταθεί, να πάρει μια νέα ταχύτητα. Ένα έργο, ανάλογα με την εποχή που ζούμε, παίρνει άλλον ρόλο. Ο κόσμος της πόλης αγκάλιασε τον «Δρομέα» και ταυτίστηκε μαζί του, γιατί αισθανόταν σαν αυτόν. Το σύστημα της τέχνης, επειδή το έργο δεν είχε αναφορά σε κάποιο διεθνές κίνημα, επιτέθηκε. Όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι, το φοβάσαι και επιτίθεσαι. Τώρα τα έχουμε βρει με το σύστημα της τέχνης. Ο πολιτισμός πάντα μαζεύει τα κομμάτια του. Από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους υπάρχει μια διαρκής αγωνία αυτοπροσδιορισμού. Έπρεπε να επαναπροσδιοριστούμε πολιτισμικά, να δούμε ποιοι είμαστε, πού πατάμε και πού πάμε. Αυτό το βλέπουμε στη γενιά του ’30 αλλά και σε όλες τις επόμενες γενιές. Η ταυτότητα είναι πολύ σημαντική».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα