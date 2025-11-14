Παπασταύρου-Χαρδαλιάς-Κοκκώσης-Βογιατζή στο Greece Talks: Στρατηγικές για την Πράσινη Πόλη του Αύριο

Η διαμόρφωση των τόπων όπου θα ζήσουν οι επόμενες γενιές είναι ζήτημα πολιτικής, οικονομίας, σχεδιασμού, κλιματικής αντοχής και πολιτισμικής ταυτότητας. Στο πάνελ Shaping places for next generations του Greece Talks 2025, τέσσερις άνθρωποι που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον του ελληνικού χώρου: η πολιτεία, η περιφέρεια, η επιστημονική κοινότητα και η αρχιτεκτονική πράξη, συναντήθηκαν για να χαρτογραφήσουν τις προκλήσεις και τις αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας. Συμμετείχαν ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, ο Χάρης Κοκκώσης, ομότιμος καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και η Ρία Βογιατζή, Founder και CEO της Elastic Architects. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά.



Οι ομιλητές προσέγγισαν από διαφορετικές οπτικές το κρίσιμο ερώτημα της εποχής: πώς οργανώνεται ένας τόπος για να αντέξει, να εξελιχθεί και να παραμείνει ζωντανός για τις επόμενες γενιές. Από την πράσινη μετάβαση και τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα, μέχρι τις μεγάλες αστικές αναπλάσεις, τον χωρικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική ταυτότητα, η συζήτηση ανέδειξε το μέλλον όχι ως θεωρία αλλά ως ευθύνη.



