«Το ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα της Ελλάδας και ο ταξιδιώτης του 2035»: Η Jenny Southan στο Greece Talks
«Το ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα της Ελλάδας και ο ταξιδιώτης του 2035»: Η Jenny Southan στο Greece Talks
H Ιδρύτρια και CEO της Globetrender θα βρεθεί στη σκηνή του Greece Talks την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.
Το Travel.gr, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό site στην Ελλάδα, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία το 5ο συνέδριο Greece Talks με τίτλο «The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».
Ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες που θα δώσουν το παρών είναι η Jenny Southan, ιδρύτρια, και CEO της Globetrender, του κορυφαίου διεθνώς οργανισμού πρόβλεψης τάσεων στον Τουρισμό και ηλεκτρονικού περιοδικού αφιερωμένου στο μέλλον των ταξιδιών. Μέσα από την Globetrender, η Jenny Southan ηγείται ενός πρωτοποριακού εγχειρήματος που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πρόβλεψης και συμβουλευτικής, ενημερωτικά δελτία καινοτομίας, εμπεριστατωμένες αναφορές για τις νέες τάσεις, καθώς και το διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο VOLT, το οποίο αναδεικνύει τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες και εξελίξεις στον χώρο των ταξιδιών. Παράλληλα, είναι δημόσια ομιλήτρια, παρουσιάστρια του podcast Blue Sky Thinking του Globetrender, σχολιάστρια στο ραδιόφωνο του BBC και ανεξάρτητη δημοσιογράφος, συνεργαζόμενη με διεθνή μέσα όπως το Condé Nast Traveller και το The Telegraph. Πριν ιδρύσει την Globetrender, εργάστηκε επί δέκα χρόνια ως συντάκτρια θεμάτων στο περιοδικό Business Traveller.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα