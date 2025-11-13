Road trip στον Ψηλορείτη: Από τις Μαργαρίτες ως το Ιδαίον Άντρον
Road trip στον Ψηλορείτη: Από τις Μαργαρίτες ως το Ιδαίον Άντρον
Το ταξίδι ξεκινά από το κεραμοχώρι Μαργαρίτες, συνεχίζει στο σπήλαιο Σφενδόνη και ολοκληρώνεται στα Ανώγεια και το οροπέδιο της Νίδας
Η Κρήτη δεν είναι μόνο θάλασσα και παραλίες. Είναι τα βουνά της, τα χωριά με τις αυλές τους, οι σπηλιές με τους μύθους και οι τόποι που γέννησαν θρύλους. Ο Ψηλορείτης, το ψηλότερο βουνό του νησιού, υψώνεται περήφανα στο κέντρο της Κρήτης και προσκαλεί τον ταξιδιώτη σε μια διαδρομή που συνδυάζει πολιτισμό, φύση και μυσταγωγία.
Το ταξίδι ξεκινά από το κεραμοχώρι Μαργαρίτες, συνεχίζει στο σπήλαιο Σφενδόνη και ολοκληρώνεται στα Ανώγεια και το οροπέδιο της Νίδας, εκεί όπου η μυθολογία συναντά την ιστορία. Κάθε στάση είναι σαν κεφάλαιο ενός μεγάλου αφηγήματος που σε βυθίζει στην ψυχή της κρητικής γης.
