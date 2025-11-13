Απόδραση στην Ιστορία: 4 μονοήμερες οικογενειακές εξορμήσεις στην Ελλάδα με επιμορφωτικό χαρακτήρα
TRAVEL.GR

Απόδραση στην Ιστορία: 4 μονοήμερες οικογενειακές εξορμήσεις στην Ελλάδα με επιμορφωτικό χαρακτήρα

Ιστορία και μύθοι ξεδιπλώνονται περπατώντας σε αρχαία μονοπάτια.

Απόδραση στην Ιστορία: 4 μονοήμερες οικογενειακές εξορμήσεις στην Ελλάδα με επιμορφωτικό χαρακτήρα
Η Αθήνα βρίσκεται προνομιακά κοντά σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Για μια σύντομη εκπαιδευτική εκδρομή με περιεχόμενο μπορείτε να βάλετε στον χάρτη τέσσερις προορισμούς με ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα: την Ελευσίνα, τη Νεμέα, την Κόρινθο και το Αμφιάρειο στον Ωρωπό. Η εποχή αυτή προσφέρει ιδανική θερμοκρασία για βόλτες στην ύπαιθρο και περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Η επισκεψιμότητα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες, γεγονός που επιτρέπει μια πιο ήρεμη και ουσιαστική εμπειρία.

Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου, την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα δημόσια μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο για όλους.

