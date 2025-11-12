«Ηoteliers: Guardians of Destination»: Μία συζήτηση για τη Φιλοξενία του Αύριο στο συνέδριο του Travel.gr
«Ηoteliers: Guardians of Destination»: Μία συζήτηση για τη Φιλοξενία του Αύριο στο συνέδριο του Travel.gr
Πώς ο ξενοδόχος καθορίζει τη σχέση του ταξιδιώτη με τον τόπο και αξιοποιεί την καινοτομία στη Φιλοξενία.
Το Travel.gr, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό site στην Ελλάδα, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στo ξενοδοχείο Grande Bretagne το συνέδριο Greece Talks με τίτλο «The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».
Το 5ο συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους το ταξίδι, η φιλοξενία και η ανταλλαγή πολιτιστικών ερεθισμάτων μεταβάλλονται σε έναν σύγχρονο κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα λάβει χώρα το εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ «Ηoteliers: Guardians of Destination», το οποίο θα συντονίσει ο κ. Κώστας Παναγάκης, Founder & Principal of Travelworks.
Στη συζήτηση θα πάρουν μέρος ο κ. Πάνος Παλαιολόγος, ο κ. Ηλίας Κοκοτός και ο κ. Μάρκος Χαϊδεμένος, οι οποίοι θα εξερευνήσουν τον ρόλο των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων στη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία και στη διαμόρφωση της φιλοξενίας στην Ελλάδα, μιλώντας για τις καινοτομίες που έχουμε στα χέρια μας στην επομένη της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
