«Ηoteliers: Guardians of Destination»: Μία συζήτηση για τη Φιλοξενία του Αύριο στο συνέδριο του Travel.gr





Πώς ο ξενοδόχος καθορίζει τη σχέση του ταξιδιώτη με τον τόπο και αξιοποιεί την καινοτομία στη Φιλοξενία.