Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των ποιητών της
Μια πόλη σταυροδρόμι, φορτωμένη μνήμες και τραύματα, μέσα και από τις πένες εκείνων που την κατέγραψαν.
Ένα Σάββατο που μοιάζει Κυριακή/Στέκω λίγο έξω απ’ την Αγιά Σοφία
Κάποτε ήταν μια φοιτήτρια εκεί/Που της έκανα την ιδιοφυΐα
Κάνεις λες και δε γεννήθηκα πότε/Κάνεις λες κι είμαι μια πίστη ξεχασμένη
Θα πεθάνω ώσπου να φτάσω στο Ντορέ/Αν αυτό σε κάνει πιο ευτυχισμένη
Θα ‘χει δύσει και το έαρ θα’ ναι γλυκύ/Θα’ ναι Σάββατο, θα μοιάζει Κυριακή
Να ένα μοντέρνο ποίημα για τη Θεσσαλονίκη. Οι στίχοι είναι του Φοίβου Δεληβοριά και προέρχονται από τραγούδι του δίσκου ANIME, που κυκλοφόρησε το 2022. Ο Δεληβοριάς δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε όμως εκεί και καταγράφει με νοσταλγικό τρόπο αναμνήσεις από δρόμους, νεανικά φλερτ και την αίσθηση μιας πόλης που μοιάζει ολόκληρη με ηλιοβασίλεμα, με Κυριακή.
