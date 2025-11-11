«Να αφήσουμε πίσω τη στεγνή διαδικασία της εξυπηρέτησης πελατών» - Ο Alessandro Inversini στο Greece Talks 2025
Ο καθηγητής της Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) θα βρεθεί στη σκηνή του GREECE TALKS 2025.
O τρόπος που ταξιδεύουμε έχει αλλάξει πολύ από την εποχή των 3 S. Η θάλασσα (Sea), ο ήλιος (Sun) και η άμμος (Sand) είναι κύρια συστατικά των καλοκαιρινών διακοπών, σε καμία περίπτωση όμως δεν καθορίζουν την επόμενη επιλογή ενός ταξιδιού.
Ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της εποχικότητας, τόσο οι ξένοι επισκέπτες στην Ελλάδα όσο και οι Έλληνες flâneurs έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα Slow Travel τεσσάρων εποχών. Η ψηφιακή αποσύνδεση και ουσιαστική σύνδεση με τον κάθε τόπο είναι πλέον ζητούμενο. Οι εμπειρίες που θα βιώσει ένας επισκέπτης είναι αυτές που θα χαράξουν βαθιά μέσα του τις αρετές ενός προορισμού. Από την πλευρά των επαγγελματιών τα AI εργαλεία που είναι αφειδώς διαθέσιμα δείχνουν τον δρόμο για έναν νέο μετασχηματισμό. Ο Dr. Alessandro Inversini, καθηγητής της Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) -η κορυφαία σχολή φιλοξενίας στον κόσμο- θα βρεθεί στη σκηνή του GREECE TALKS 2025, στο μεγάλο συνέδριο που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα στις 14 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, με θέμα “The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection”.
