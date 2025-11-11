Greece Talks: Το πρόγραμμα του συνεδρίου και οι ομιλητές
Greece Talks: Το πρόγραμμα του συνεδρίου και οι ομιλητές
Όλα όσα θα γίνουν στο συνέδριο του Travel.gr την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.
Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, το συνέδριο αφιερωμένο στην Ελλάδα και τον Τουρισμό, με τίτλο Greece Talks 2025: The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection.
Στο συνέδριο θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον χώρο του Τουρισμού, των Επιχειρήσεων, της Οικονομίας, του Πολιτισμού και των Τεχνών. Με τίτλο «The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», το Greece Talks ανοίγει φέτος καίριες συζητήσεις για την εικόνα, την κουλτούρα, την επιχειρηματικότητα και τον Τουρισμό της χώρας στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης και της εξελιγμένης τεχνολογίας.
