48 ώρες στη Βιέννη των Χριστουγέννων
Επιβλητικά μπαρόκ ανάκτορα, σπουδαία μουσεία, μεγαλοπρεπείς κήποι, μεγάλα πάρκα.
Ένα ιστορικό κέντρο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όπερες και θέατρα όπου παίζουν οι καλύτεροι μουσικοί του κόσμου. Γαστρονομία αξιώσεων, μοντέρνες γειτονιές-λίκνα των τεχνών, καφέ του 19ου αιώνα, καταπληκτικά ξενοδοχεία σε παλιά παλάτια. Η ολόφωτη Βιέννη των Χριστουγέννων αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον ιστορικό πλούτο, την κομψότητα και το μεγαλείο της, αποτελώντας εδώ και χρόνια έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στην Ευρώπη.
Ημέρα 1 / Απόγευμα / Βράδυ
Οι χριστουγεννιάτικες αγορές, τα στολισμένα ανάκτορα, τα εκατομμύρια φωτάκια και οι πολυέλαιοι που κρέμονται επάνω από τους πεζόδρομους, αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη λαμπερή προσωπικότητα της πρωτεύουσας της Αυστρίας. Στην πόλη του Μότσαρτ, του Μπετόβεν του Χάιντν, γενέτειρα του βαλς τον 13ο αιώνα, η μουσική πρωτοστατεί. Ακούγεται παντού, σε πλατείες, εκκλησίες, συναυλιακούς χώρους, όπερες, αλλά και μουσεία. Και δεκάδες ειδικές εκδηλώσεις έχουν σκοπό να συστήσουν τη μουσική στους επισκέπτες.
