Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ταξιδιωτική εμπειρία
Νέες εφαρμογές και προκλήσεις για τον τουρισμό του μέλλοντος
Η τεχνητή νοημοσύνη αναδείχθηκε ως καθαρός «νικητής» του φετινού Technology Summit που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης World Travel Market London.
Η σχετική συζήτηση στο συνέδριο κατέληξε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της θέσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί θετική δύναμη για τον τουρισμό. Η συζήτηση πήρε τη μορφή αντιπαράθεσης, με δύο ομάδες των τριών να διασταυρώνουν επιχειρήματα πάνω στο ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο εχθρός του ταξιδιού. Ο Stephen Joyce από το Protect Group ηγήθηκε της πλευράς, ότι η τεχνητή νοημοσύνη στερεί το ταξίδι από τη «μαγική ανθρώπινη αταξία του να βρίσκεσαι κάπου καινούργια». Αντίθετα, ο Christian Watts της Magpie Travel υπερασπίστηκε τη θέση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απελευθερώσει τους επαγγελματίες του κλάδου από χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και να βελτιώσει την εμπειρία του ταξιδιώτη, προσφέροντας προτάσεις και προσωποποιημένες επιλογές.
