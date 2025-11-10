Ίος, Κέα, Σίκινος: Προτάσεις για στοχευμένη τουριστική ανάπτυξη
Οι όροι που θέτουν οι δήμοι για την προστασία των δημοφιλών προορισμών.
Τις προτάσεις τους για στοχευμένη τουριστική ανάπτυξη στην Ίο, στην Κέα και στη Σίκινο καταθέτουν οι Δήμοι των δημοφιλών προορισμών στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει για τη διαμόρφωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
Το τουριστικό προφίλ της Ίου διαμορφώνεται από διάσπαρτες, μικρής κλίμακας μονάδες βραχυχρόνιας μίσθωσης (421 μονάδες με 1.555 κλίνες και 24,24% των συνολικών κλινών) και οργανωμένα καταλύματα (46 ξενοδοχεία με 2.491 κλίνες και 38,84% των συνολικών κλινών και 59 ενοικιαζόμενα δωμάτια με 2.367 κλίνες και 36,9% των συνολικών κλινών). Μάλιστα παρατηρείται σαφής αυξητική τάση των μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης (+43,7% σε μονάδες και 31,8% σε προσφερόμενες κλίνες για το διάστημα 2018-2024) και αντιθέτως στασιμότητα ή και υποχώρηση των ξενοδοχείων (0% σε μονάδες και -6,1% σε προσφερόμενες κλίνες για την ίδια περίοδο.
