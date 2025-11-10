Road trip στο Δυτικό Ρέθυμνο: Από την Αργυρούπολη ως τις παραλίες του Ροδάκινου
Αυτό το road trip προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πλούτου αλλά και της ποικιλομορφίας της κρητικής εμπειρίας.
Το Δυτικό Ρέθυμνο είναι μια περιοχή που ξεχωρίζει για τη φυσική της ομορφιά, τη γαλήνη των γραφικών οικισμών της και τα άγρια τοπία που γίνονται ένα με το γαλάζιο της θάλασσας.
Η διαδρομή μας εδώ συνδυάζει την αυθεντικότητα της κρητικής ενδοχώρας, τη μαγεία των κρυστάλλινων πηγών και τη συναρπαστική εμπειρία της πεζοπορίας μέσα σε ένα υπέροχο φαράγγι, πριν τα βήματά μας οδηγήσουν στις παραλίες του νότιου Ρεθύμνου.
Από την ιστορική Αργυρούπολη, στο επιβλητικό φαράγγι του Κοτσυφού και στις παραλίες του Ροδάκινου, αυτό το road trip προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πλούτου αλλά και της ποικιλομορφίας της κρητικής εμπειρίας.
