Greece Talks: Στις 14 Νοεμβρίου το συνέδριο του Travel.gr
Με τίτλο «The Intelligent Age: Travel, Culture & Connection», το Greece Talks θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.
Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, το ετήσιο συνέδριο αφιερωμένο στην Ελλάδα και τον Τουρισμό, με τίτλο Greece Talks 2025: The Intelligent Age: Travel, Culture & Connection. Στο συνέδριο θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον χώρο του Τουρισμού, των Επιχειρήσεων, της Οικονομίας, του Πολιτισμού και των Τεχνών.
Με τίτλο «The Intelligent Age: Travel, Culture & Connection», το Greece Talks ανοίγει φέτος καίριες συζητήσεις για την εικόνα, την κουλτούρα, την επιχειρηματικότητα και τον Τουρισμό της χώρας στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης και της εξελιγμένης τεχνολογίας.
Στο Greece Talks 2025 εξερευνούμε τα ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών, την αυθεντική σύνδεση με τους προορισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος, το place-making που δημιουργεί προορισμούς εμπειριών, την αειφορία στη φιλοξενία και τον ρόλο του Πολιτισμού και της Αρχιτεκτονικής στην εμπειρία του ταξιδιώτη.
