Οι πιο διάσημοι φούρνοι της Κοπεγχάγης μέσα από αλεύρι, social media και design
Το μόνο δύσκολο κομμάτι; Να διαλέξετε έναν και μοναδικό φούρνο.
Στην Κοπεγχάγη, η τέχνη του ψησίματος αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα που οι άλλες πόλεις κρατούν για τα μουσεία τους. Κάθε γωνιά αυτής της κομψής σκανδιναβικής πρωτεύουσας μυρίζει φρέσκο βούτυρο, μαγιά και κανέλα και κάθε φούρνος μοιάζει να αφηγείται μια μικρή γαστρονομική ιστορία, προσεκτικά φτιαγμένη με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που λες ένα μυστικό στον καλύτερό σου φίλο. Ή στον αγαπημένο σου barista.
Έχοντας κυνηγήσει cardamom buns από το Østerbro έως το Refshaleøen, με ψίχουλα στο παλτό και κηλίδες καφέ στο σημειωματάριο, συγκεντρώσαμε τους αγαπημένους μας φούρνους, όχι μόνο για τα λαχταριστά τους bakes, αλλά γιατί προσφέρουν και κάτι περισσότερο μια στιγμή παύσης, ένα χάδι στο πρωινό σου και ένα γλυκό αντίο στον απογευματινό περίπατο.
